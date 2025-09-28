Bodrum FK, Manisa'da 4-0 ile Liderliği Ele Geçirdi

Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Sezgin Çınar, Serdar Osman Akarsu

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Samet - Ayberk, Bartu, Ada, Yusuf (Dk. 54 Lindseth), Toure, Cissokho (Dk. 24 Muhammed), Benrahou (Dk. 69 Osman), Kadir, Burak (Dk. 68 Yunus), Diony

BODRUM FUTBOL KULÜBÜ: Diogo - Berşan, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk (Dk. 84 Furkan), Mohammed, Brazao (Dk. 78 Dimitrov), Fredy (Dk. 89 Emirhan), Ahmet (Dk. 78 Yusuf), Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 46 Celal)

GOLLER Dk. 11 Bartu (Kendi Kalesine), Dk. 47 Celal, Dk. 51 Brazao, Dk. 85 Dimitrov ( Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Toure ( Manisa FK), Brazao, Ahmet, Ajeti ( Bodrum FK)

1'inci Lig'de geçen hafta maçlarını kazanan iki Ege ekibi Manisa Futbol Kulübü ve Bodrum Futbol Kulübü, 8'inci hafta karşılaşmasında Manisa'da karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakayı 4-0 kazanan Bodrum Futbol Kulübü, 17 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu. Maçın 11'inci dakikasında Bartu'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen Bodrum FK, ilk yarıyı bu skorla galip bitirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan yeşil-beyazlılar 47'nci dakikada Celal ve 51'inci dakikada Brazao'nun golleriyle durumu bir anda 3-0 yaptı. Maçta son sözü 85'nci dakikada Dimitrov söyledi. Konuk takım ayrıca 82'nci dakikada Fredy'nin penaltı atışından da yararlanamadı. Manisa'dan lider dönen Bodrum FK Süper Lig iddiasını güçlendirdi, Manisa FK ise 8 puanda kaldı.

11'inci dakikada Bodrum Futbol Kulübü öne geçti. Fredy'nin sağ çaprazdan yerden ortasında Bartu'nun ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

39'uncu dakikada Burak ceza sahası dışı sağ çaprazından pasını ceza sahası içindeki Muhammed'e aktardı. Muhammed'in şutunda top az farkla uzak köşeden dışarı çıktı.

45+1'nci dakikada Fredy'nin hatalı geri pasında topla buluşan Diony, önce Ajeti, ardından ise Ali Aytemur'dan sıyrıldı ve kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutu farklı şekilde auta çıktı.

47'nci dakikada yeşil-beyazlılar ikinci golü attı. Ali Aytemur'un sol kanada gönderdiği yüksek topu kontrol eden Seferi içeriye çevirdi. Celal'in ceza sahası içerisinde kayarak vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

51'inci dakikada Bodrum FK golleri üçledi. Ceza sahası içerisinde Ayberk'e şık bir çalım atan Seferi'nin aktardığı pası alan Brazao'nun şutunda top filelere gitti: 0-3.

80'inci dakikada Fredy'nin topuk pasında topla buluşan Seferi'nin şutuna Toure sağ eliyle müdahale etti. Hakem Erdem Akbaş penaltı noktasını gösterdi.

82'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Fredy, şutunda kaleci Samet sağına uzanarak penaltıyı kurtardı. Seken topu Celal, kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası ceza sahasına erken girildiği tespit edildi ve gol iptal edildi.

85'inci dakikada Bodrum FK takımı bir kez daha sevindi. Merkezden gelişen atakta Fredy, topu Dimitrov'a aktardı. Dimitrov'un sol ayağıyla uzak köşeye şutunda top ağlarla buluştu: 0-4. Müsabakayı 4-0 kazanan Bodrum FK ligin yeni lideri oldu.