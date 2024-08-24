Üye Girişi
Haberler

Bodrum FK, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada Bodrum FK'nın kullandığı köşe atışında Adil Demirbağ topu kendi kalesine gönderdi. 1-0

40. dakikada Mohammed'in pasında kaleci Slowik ile karşı karşıya kalan Puscas topu filelerle buluşturdu. 2-0

45+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Pedrinho'nun kullandığı serbest vuruşta top köşeden ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Çağdaş Atalay, Murat Şener, Berksan Duran

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Christopher Herelle, Ali Aytemur, Zdravko Dimitrov, Samet Yalçın, Fredy, George Puscas, Gökdeniz Bayrakdar, Cenk Şen

Yedekler: Bahri Can Tosun, Ondrej Celustka, Osman Haqi, Pedro Brazao, Ahmet Aslan, Celal Dumanlı, Yusuf Sertkaya, Kenan Özer, Ege Bilsel

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Konyaspor: Jakub Slowik, Adil Demirbağ, Guilherme, Nikola Boranijasevic, Filip Damjanovic, Danijel Aleksic, Yusuf Erdoğan, Marko Jevtovic, Oğulcan Ülgün, Pedrinho, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Emmanuel Boateng, Alassane Ndao, Ufuk Akyol, Melih İbrahimoğlu, Louka Prip, Emrehan Gedikli, Melih Bostan

Teknik Direktör: Fatih Serkan Albayrak

Goller: Adil Demirbağ (dk. 28 k.k.), George Puscas (dk. 40) (Bodrum FK), Pedrinho (dk. 45+4) (Konyaspor)

Sarı kart: Samet Yalçın (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Konyaspor Bodrum Futbol Spor Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var? 24 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var? Pirireis nedir? Pirireis denizaltısı ne işe yarayacak? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? BJK maç biletleri ne kadar? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir? Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur? 25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi?
title