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Bodrum FK, kaleci Gökhan Akkan ile sözleşme imzaladı

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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK, Çaykur Rizespor'da forma giyen kaleci Gökhan Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen kaleci Gökhan Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen 29 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan ile anlaştı. Muğla temsilcisi, başarılı eldiven Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gökhan Akkan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 31 maçta forma giydi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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