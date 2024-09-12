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Bodrum FK, kaleci Gökhan Akkan'ı transfer etti

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SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor forması giyen kaleci Gökhan Akkan'ı transfer etti. Yeşil-beyazlı ekip, tecrübeli eldiven ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor forması giyen kaleci Gökhan Akkan'ı transferi etti. Yeşil-beyazlı ekip, tecrübeli eldiven ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip Çaykur Rizespor'un 29 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan ile anlaştı. Yeşil-beyazlı ekip, tecrübeli eldiven Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gökhan Akkan, Çaykur Rizespor forması ile geçtiğimiz yıl 31 maça çıktı ve 2730 dakika dakika süre aldı.

FOTOĞRFALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Rizespor Güncel Futbol Bodrum Spor

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