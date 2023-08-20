Bodrum FK kaçan fırsata yandı

Sahasında Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalan Bodrum FK, 2'nci hafta sonunda 1'inci Lig'de 4 puana ulaşırken, teknik direktör İsmet Taşdemir sıcak havadan yakındı. Çok zorlu bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirten Taşdemir, "Bu sıcak havada oynamak her iki takım için de çok zordu. Neticeyi alamadık, alamadığımız için üzgünüz" dedi.

"İLK YARIDA OYUNU KOPARABİLİRDİK"

Penaltı atışından yararlanamadıklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Oyunun ilk yarısında maçı koparabilirdik. Fırsat geldi keza aynı şekilde kendi hatamızdan da fırsat verdik. Penaltı oyunun kırılma noktasıydı. Oyunu kıramadık ve kıramayınca rakibimizin direnci her geçen dakika arttı. Maalesef üretemedik ve golü bulamadık" diye konuştu.