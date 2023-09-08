Bodrum FK, Kaan Berk Bengi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 18 yaşındaki Kaan Berk Bengi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Bayern Münih U19 takımı ve Genç Milli Takımlarımızın formasını giyen Kaan Berk Bengi ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kaan'a formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.