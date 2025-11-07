Haberler

Bodrum FK, İstanbulspor'u 5-0 Yendi

Bodrum FK, İstanbulspor'u 5-0 Yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti. Maçta goller Pedro Brazao, Taulan Seferi (2), Fredy ve Ege Bilsel'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Emrah Ünal, Güner Mumcu Taştan

Bodrum FK: Diogo Sousa, Mert Yılmaz, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed (Zdravko Dimitrov dk. 73), Fredy Ribeiro ( Ege Bilsel dk.74), Yusuf Sertkaya, Pedro Brazao, Taulan Seferi, Ali Habeşoğlu (Ahmet Aslan dk.67)

Yedekler: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdilman, Omar İmeri, Jonathan Okita, Furkan Apaydın, Emirhan Arkutcu, İsmail Tarım

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

İstanbulspor: İsa Doğan, Tuncer Duhan Aksu (David Sambissa dk. 46) Modestas Vorobjovas, Emir Kaan Gültekin (Mustafa Sol dk. 64), Florian Loshaj (Mendy Mamadou dk. 57), Abdullah Dijlan Aydın, Özcan Şahan (Yunus Bahadır dk. 46), Emrecan Uzunhan, İzzet Ali Erdal, Yusuf Ali Özer, Mario Krstovski (İsa Dayaklı dk. 74)

Yedekler: Alp Tutar, Duran Şahin, Demir Mermerci, Soner Salih Yavuz, Ömer Faruk Duymaz

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Pedro Brazao (dk. 27), Taulan Seferi (dk. 45), Fredy (dk. 54 pen.), Seferi (dk. 68), Ege Bilsel (dk. 90+1) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Fredy, Ajeti, (Bodrum FK), Yusuf Ali Özer (İstanbulspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu

"Bakü'de çay içeceklerini söylediler, hayalleri gerçek oldu"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.