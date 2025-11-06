Bodrum FK, İstanbulspor ile Kritik Maçta Üst Üste 6. Galibiyeti Hedefliyor

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Bolu Spor'a 3-0 yenilerek liderlik koltuğunu averajla Esenler Erokspor'a kaptıran Bodrum FK yarın evinde İstanbulspor karşısında 3 puan arayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçın bilet fiyatları öğrenci ve kadınlara 48, kuzey ve güney kale arkası 148, misafir tribün 190, maraton 248, VIP 448 TL olarak belirlendi. Yeşil-beyazlı ekip seyircisi önünde üst üste 6'ncı galibiyetini alarak milli araya zirvede girmek için mücadele verecek. Bodrum FK, ligde 24 puanla 2'nci sırada; 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen 14 puanlı İstanbulspor ise 15'inci basamakta yer alıyor. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

DENİZCİLER DERNEĞİ İLE EL ELE

Bodrum FK ile Bodrum Denizciler Derneği el ele verdi. Yeşil-beyazlı kulüpten, "Denizin Mavisi, Sahanın Yeşiliyle Buluştu" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız, Bodrum Denizciler Derneği'nde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Bu sezon her iç saha maçında, Güney Kale Arkası Tribünü'nde 300 denizci takımımıza destek verecek. 2500 üyeli Bodrum Denizciler Derneği, Başkan Tuna Altınkaya önderliğinde kentimizin takımı Bodrum Futbol Kulübü'ne gönülden destek oluyor" denildi.