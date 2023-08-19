Bodrum FK ile Erzurumspor FK 0-0 berabere kaldı

Bodrum FK ile Erzurumspor FK arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Her iki takım da pozisyonları değerlendiremedi. Bodrum FK puanını 4'e, Erzurumspor ise 2'ye yükseltti.