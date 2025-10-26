Haberler

Bodrum FK, Iğdır FK'yi 2-0'la Geçti

Bodrum FK, 1. Lig'in 11. haftasında Iğdır FK'yı evinde 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Brazao ve Ali Habeşoğlu'nun golleriyle yetinerek 24 puana ulaştı.

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Alper Akarsu, Mustafa Güçer, Çağrı Yıldırım

BODRUM FK: Sousa - Berşan, Ajeti, Ali, Cenk (Dk.46 Mert), Musah Mohammed, Fredy (Dk.90 Ege), Ahmet (Dk.86 Dimitrov), Brazao (Dk.87 Yusuf), Celal (Dk.68 Ali Habeşoğlu), Seferi

IĞDIR FK: Sinan, Gökcan, Alim, Conte, Güray (Dk.76 Caner), Oğuz, Doğan (Dk.62 Rotariu), Ahmet (Dk.62 Bruno), Eyüp (Dk.89 Alican), Fofana, Koita (Dk.89 Eysseric)

GOLLER: Dk.51 Brazao, Dk.79 Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Celal, Ajeti (Bodrum FK)

1'inci Lig 11'inci hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde Iğdır FK'yı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında her iki takım denk oyun ortaya koydu. İlk yarı golsüz berabere bitti. İkinci yarının başlarında baskı ortaya koyan Bodrum FK, Brazao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Baskıyı sürdüren Bodrum FK, Ali Habeşoğlu'nun golüyle farkı 2'ye taşıdı. Karşılaşma Bodrum FK'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Bodrum FK haftayı lider olarak 24 puanla kapattı. Maçın ardından yönetim, teknik ekip, oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

11'inci dakikada Iğdır FK atağında ceza sahası içinde Koita'nın vuruşunda top ağlarla gitti. 13'üncü dakikada VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45+2'inci dakikada Iğdır FK atağında ceza sahası içinde Conte'nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz berabere bitti.

51'inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Brazao'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

59'uncu dakikada Bodrum FK atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Fredy'inin topu aşırtarak kaleye vurdu, Güray topu kaleye girmeden çıkardı.

79'uncu dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Ali Habeşoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
