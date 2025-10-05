Haberler

Bodrum FK, Hatayspor'u 5-0 Yenerek Liderliğe Yükseldi

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Hatayspor karşısında elde ettikleri 5-0’lık galibiyeti değerlendirerek, sezonun geri kalan kısmı için umutlu olduklarını belirtti.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Hatayspor karşısında ilk yarıda istedikleri skoru elde ettiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 5-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, kendileri için çok güzel bir akşam olduğunu vurgulayarak, "Bizim için çok güzel bir akşam oldu. Çok iyi hazırlandığımız bir maçtı. İlk yarıda istediğimiz skoru elde ettik. İkinci yarıda biraz daha kontrollü oyunla galibiyetle ayrıldık. Bütün futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Milli maç arasından sonraki periyotta zorluyduk. Kupada oynadık, hafta içi maçlarıyla 5 maç oynadık. Puan farkları çok yakın. Maçtan önce baktığımda 4. sıraya kadar düşmüştük. Galibiyetle yeniden liderliğe yükseldik. Yarış sezon sonuna kadar devam edecek. Milli araya mutlu girdik ve bu iki haftalık arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. 4 maçlık zor periyot bizi bekliyor ve en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
