Bodrum FK, Hatayspor'u 5-0 Mağlup Ederek Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı
TFF 1. Lig'de lider konumda bulunan Bodrum FK, evinde düşme hattındaki Hatayspor'u 5-0 yenerek puanını 20'ye çıkardı. Maçta golleri Celal, Fredy, Brazao ve Seferi kaydetti.
Fırat AKAY / BODRUM,
STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Sabri Öğe, Tuncay Ercan
BODRUM FK: Sousa - Berşan, Ajeti (Dk.87 İsmail), Ali, Cenk, Ahmet (Dk. 75 Enes), Musah Mohammed, Pedro Brazao (Dk. 65 Dimitrov), Seferi, Fredy (Dk. 75 Yusuf), Celal (Dk.65 Ali)
HATAYSPOR: Bekaj - Marcelin Kilama (Dk. 71 Yiğit), Baran, Bamgboye, Deniz, Engin (Dk. 33 Oğzuhan), Recep, Selimcan (Dk. 48 Hodzic), Kerim (Dk. 71 Ünal), Ali (Dk. 71 Ersin), Abdulkadir
GOLLER: Dk. 5 Celal, Dk. 20 (Pen) Fredy, Dk. 30 Brazao, Dk. 39 ve Dk. 44 Seferi (Bodrum FK)
SARI KARTLAR: Baran, Oğuzhan ( Hatayspor )
1'inci Lig'de lider Sipay Bodrum FK, 9'uncu haftada evinde düşme hattındaki Atakaş Hatayspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 5-0 mağlup ederek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip 20 puana ulaşırken, konuk takım 3 puanda kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Celal, Fredy, Brazao ve Seferi'nin (2) attı.
5'inci dakikada Bodrum FK atağında Celal'in ceza sahası içinde vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
18'inci dakikada ev sahibi ekipten Musah Mohammed ceza sahasında rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı kararı verdi.
20'nci dakikada Fredy'in penaltı golüyle Bodrum FK farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
30'uncu dakikada Brazao ceza sahası alanına kadar rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.
39'uncu dakikada Seferi'nin ceza sahası içinde şutunda top ağlara gitti: 4-0.
43'üncü dakikada Fredy'inin şutunda top direkten döndü.
44'üncü dakikada Seferi kendisinin 2'nci takımının 5'inci golünü kaydetti: 5-0. İlk yarı ve maç bu skorla sona erdi.