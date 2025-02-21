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Bodrum FK, Hatayspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Bodrum FK, Hatayspor'u 1-0 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bodrum FK, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. İlk yarıda Puşcaş'ın 41. dakikada attığı golle Bodrum FK 1-0 önde sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bodrum FK sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Ajeti'nin pasıyla buluşan Puşcaş'ın şutunda kaleci Bekaj topu kornere çeldi.

12. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Fernandes'in şutunda top yandan dışarı çıktı.

41. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Puşcaş topu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Ali Şansalan, Furkan Ürün, Ali Can Alp

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Taylan Antalyalı, Seferi, Freddy, Okita, Puşcaş

Yedekler: Kerem Joseph Ersunar, Erkan Değişmez, Dimitrov, Brazao, Üzeyir Ergün, Herelle, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Ege Bilsel

Teknik Direktör: Jose Morais

Hatayspor: Bekaj, Selimcan Temel, Cengiz Demir, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Görkem Sağlam, Fernandes, Strandberg

Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Okoronkwo, Baran Sarka, Ali Yıldız, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz, Boutobba

Teknik Direktör: Murat Şahin

Gol: Puşcaş (dk. 41) (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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