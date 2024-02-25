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Bodrum FK, hakem kararlarına tepki gösterdi

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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK'ye 2 penaltı golüyle 2-1 mağlup olan Bodrum FK, maçın hakemlerin verdiği kararlara tepki gösterdi. Kulüp, Türk futbolunun örnek kulübü olmak için saygılı bir tutum sergilediğini belirtti ve yapılan hatalara dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK'ye 2 penaltı golüyle 2-1 mağlup olan Bodrum FK, maçın hakemlerin verdiği kararlara tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bodrum FK'nin yeni yapılanmasıyla Türk futbolunun örnek kulübü olmak için başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere hakemler ve futbolun tüm paydaşlarına saygılı bir tutum sergilediği bildirildi.

Bugüne kadar aleyhte yapılan bariz hatalarda dahi kulübün tek bir açıklama veya eleştirisi olmadığı belirtilen açıklamada, "İsyan noktasına neden geldiğimizin görüntülerini, başta 1. Lig'de yarıştığımız iki il takımının birinden orta hakem, diğerinden VAR hakemi atayanlar ile futbolun değerli paydaşları ve Türk futbol kamuoyunun takdirine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Bodrum FK yöneticisi Ali Şafak Öztürk ise eleştirilen pozisyonlarla ilgili sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı.

Müsabakayı yöneten hakemlerin isimlerini de yazan Öztürk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer bu ve bu tür hakemlerin Türk futbolu ile ilişkileri devam edecekse, bizim Öztürk ailesi olarak Türk futboluna yaptığımız yatırımları tekrar gözden geçireceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz."

Kaynak: AA / Spor

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