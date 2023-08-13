Bodrum FK, Giresunspor'u yenerek sezona 3 puanla başladı

Ggçen sezon 1'inci Lig'deki ilk yılında Play-Off finali oynayarak Süper Lig'in kapısından dönen Bodrum FK, yeni sezona 3 puanla başladı. İlk hafta takımda geçen sezondan kalan oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroyla Süper Lig'den düşen Giresunspor deplasmanına çıkan Bodrum ekibi, uzatmanın 90+4'üncü dakikasında yıldızı Gökdeniz'in golüyle önemli galibiyete uzandı. Lige moralli bir giriş yapan yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, sezona 3 puanla başlamanın önemine vurgu yaptı.

"İlk maçlar genelde zordur" diyen Taşdemir, "Karşımızda genç ve dinamik bir ekip vardı. Ara ara istediğimiz oyunu sergileyemedik. Düşündüklerimizin ve çalıştıklarımızın birçoğunu yapamadık. Oyun olarak çok memnun değilim ama oyuncu grubumun maçı kazanma isteği beni memnun etti. Sezonun ilk maçı olması ve bununla beraber eksiklerimiz de olduğunu varsayarsak yeni gelen oyuncularımızın da uyumu çok erken olmadı. Oyundan çok memnun olmasam da sezona 3 puanla başlamak önemliydi. Ondan dolayı mutluyum. Oyuncu kadrosu yine kazanma adına son dakikaya kadar savaşmasından da memnunum. İnşallah bundan sonra devam eder" dedi.