Bodrum FK, genç forvet Oğuzhan Doğan ile yollarını ayırdı

Bodrum FK, genç forveti Oğuzhan Doğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Oğuzhan Doğan, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Serik Belediyespor'a transfer oldu.

BODRUM,

MUĞLA'nın futbolda 1'inci Lig'deki temsilcisi Bodrum FK, genç forveti oğuzhan Doğan'la yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılar, "Futbolcumuz Oğuzhan Doğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oğuzhan Doğan'a bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Bodrum'da 2'nci Lig'de şampiyon olan kadroda forma giyen isimlerden olan 23 yaşındaki forvet Oğuzhan, 2 yıllığına geçen sezon kiralık oynadığı Serik Belediyespor'a imza attı.