Bodrum FK, Gabriel Obekpa'yı kadrosuna kattı
Bodrum Futbol Kulübü, Sırbistan ekiplerinden Mladost'ta forma giyen Gabriel Obekpa'yı transfer etti. 20 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Bodrum FK, Sırbistan ekiplerinden Mladost forma giyen 20 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Gabriel Obekpa'yı kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi kadrosuna güçlendirmek isteyen Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum Futbol Kulübü, orta sahaya takviye yaptı. Muğla ekibi, Sırbistan Süper Lig takımı Mladost'un orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. - MUĞLA