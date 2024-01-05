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Bodrum FK, Furkan Apaydın ile 4,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Bodrum FK, Nazilli Belediyespor forması giyen Furkan Apaydın ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Apaydın'ın bu sezon 15 maçta forma giyip 4 gol atma başarısı gösterdiği belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin Nazilli Belediyespor forması giyen Furkan Apaydın ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Apaydın'ın bu sezon 15 maçta forma giyip 4 gol atma başarısı gösterdiği, oyuncunun Antalya'da düzenlenen Bodrum FK'nın kampına katıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Spor

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