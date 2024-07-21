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Bodrum FK, Fredy Ribeiro ile sözleşme imzaladı

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Süper Lig'e yeni yükselen Bodrum Futbol Kulübü, Eyüpspor'dan Fredy Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ribeiro, geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla başarılı bir performans sergilemişti.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü, Eyüpspor forması giyen Fredy Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen ve şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro'yu renklerine bağladı. Sipay Bodrum FK tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fredy Ribeiro geçtiğimiz yıl Eyüpspor forması altında 27 maça çıkmış, 2 gol 8 asist yapmıştı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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