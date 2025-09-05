Haberler

Bodrum FK, Fenerbahçe'den Emirhan Arkutcu'yu Transfer Etti

Bodrum FK, Fenerbahçe'den Emirhan Arkutcu'yu Transfer Etti
Bodrum Futbol Kulübü, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Emirhan, geçen sezon Menemen FK'da kiralık olarak forma giydi.

1'inci Lig'de ilk 4 haftada topladığı 8 puanla milli araya 3'üncü sırada giren Bodrum Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu'yu kadrosuna dahil etti. Geçen sezon 2'nci Lig'de Menemen FK'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emirhan, Ali Habeşoğlu ve Berşan'dan sonra Bodrum ekibinin üçüncü transferi oldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Menemen FK'da kiralık olarak forma giyen, Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Emirhan" ifadeleri kullanıldı.

Emirhan, geçen sene Menemen FK'da 28 lig maçına çıkıp 8 kez gol sevinci yaşadı.

