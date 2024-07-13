Bodrum FK, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
Süper Lig'e bu sezon ilk kez katılacak olan Bodrum Futbol Kulübü, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Tunahan'ın golüyle galip gelen Bodrum FK, yeni sezon öncesi iyi bir performans sergiledi.
Süper Lig'de tarihinde ilk kez bu sezon mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürürken, oynadığı ilk özel maçı 1-0 kazandı. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar 48'inci dakikada Tunahan'ın golüyle galip gelmesini başardı.
Teknik direktör İsmet Taşdemir; Diogo, Ali, Üzeyir, İsmail, Omar, Musah, Samet, Enes, Pedro, Dimitrov, Gökdeniz ilk 11'ile maça başladı. İkinci yarıda ise Taşdemir bütün oyuncularına şans verdi. Öte yandan Bodrum FK, 22 yaşındaki oyuncusu Halil İbrahim Sevinç'i Sarıyer'e gönderdi.