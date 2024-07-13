Bodrum FK, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti

Süper Lig'de tarihinde ilk kez bu sezon mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürürken, oynadığı ilk özel maçı 1-0 kazandı. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar 48'inci dakikada Tunahan'ın golüyle galip gelmesini başardı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir; Diogo, Ali, Üzeyir, İsmail, Omar, Musah, Samet, Enes, Pedro, Dimitrov, Gökdeniz ilk 11'ile maça başladı. İkinci yarıda ise Taşdemir bütün oyuncularına şans verdi. Öte yandan Bodrum FK, 22 yaşındaki oyuncusu Halil İbrahim Sevinç'i Sarıyer'e gönderdi.