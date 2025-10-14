Haberler

Bodrum FK, Esenler Erokspor Deplasmanında 4'te 4 Yapma Peşinde

Bodrum FK, Esenler Erokspor Deplasmanında 4'te 4 Yapma Peşinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli aranın ardından 1. Lig'de lider Bodrum Futbol Kulübü, Esenler Erokspor ile karşılaşarak 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Son 3 maçını kazanarak iyi bir form yakalayan ekip, rakibini yenmesi halinde büyük bir başarı elde edecek.

MİLLİ aranın ardından 1'inci Lig'de pazar günü en yakın takipçisi Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak 20 puanlı lider Bodrum Futbol Kulübü, rakibi yendiği takdirde 3 yıl 7 ay 14 gün sonra 4'te 4 yapacak. Bu maç öncesi Vanspor'u 2-0, Manisa FK'yı (D) 4-0 ve Hatayspor'u da 5-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, 19 puana sahip Erokspor deplasmanından galip gelerek büyük hasretine son vermeye çalışacak.

En son 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonu olduğu 2021-22 sezonunda 4'te 4 yapan Ege temsilcisi Kahramanmaraşspor (D), Sivas 4 Eylül, Bayburt Özel İdare Spor (D) ve Sarıyer'i yenmişti. Bodrum FK bu sezon ise 2'nci kez 3'te 3 yaptı. Zirvede yer alan Bodrum FK ilk olarak Sakaryaspor'u 3-1, Serikspor'u (D) 4-2 ve Adana Demirspor'u 3-1 yenip ertesi hafta Ankara Keçiörengücü'ne (D) 2-1 kaybederek seriyi bozmuştu. Bodrum FK, Esenler Erokspor sınavı öncesi kazandığı 3 maçta gol yemedi ve rakip ağlara 11 gol bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Mustafa:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 255.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne diyecekleri büyük merak konusuydu! İrfan Can ve Cenk Tosun'dan ses var

Milyonların konuştuğu ikili sessizliğini bozdu
Tükürük kavgası faciayla bitti! Hemşirenin iğnesi hastayı öldürdü

Korkunç iddia! Hemşire yüzüne tüküren hastayı iğne ile öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.