Bodrum FK, Erzurumspor FK ile berabere kaldı

Bodrum Futbol Kulübü kendi evinde konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Zor bir müsabaka oldu. Bu sıcak havada oynamak her iki takım içinde çok zordu. Neticeyi alamadık, alamadığımız için üzgünüz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Bodrum FK, evinde Erzurumspor FK'yı konuk etti. Bu sonuçla birlikte yeşil- beyazlı ekip puanını 4'e, rakibi Erzurumspor ise puanını 2'ye yükseltti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın ilk yarısında oyunu koparabileceklerini söyleyerek, "Zor bir müsabaka oldu. Oyunun ilk yarısında aslında oyunu koparabilirdik. Fırsat geldi keza aynı şekilde kendi hatamızdan fırsat verdik. Penaltı oyunun kırılma noktasıydı. Kıramadık ve kıramayınca rakibimizin direnci her geçen dakika arttı. Maalesef üretemedik ve golü bulamadık. Dolayısıyla bu sıcak havada oynamak her iki takım içinde çok zordu. Neticeyi alamadık, alamadığımız için üzgünüz. Geçen seneden beri düşüncem değişmedi, sonuçta 1 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Torbamıza 1 puan koyduk ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Hakan Kutlu: "Süper Lig takımlarına bu hava şartlarında bu saatte maç oynatmaları mümkün değil"

Sıcak havadan dolayı maç saatinin yanlış olduğunu belirten Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "İki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Bu hava şartlarında bu sıcakta oynanmaması gereken bir müsabakada çok üst düzey mücadele ettiler. Geçen sezon Bodrumspor çok başarılı bir sezon geçirdi, bu sezona da başarılı girdi. İnşallah aynı şekilde devam ederler. Geçen sezon Bodrumspor Süper Lig'e çıkmış olsa, buraya Süper Lig takımlarının hiçbirini bu şartlarda getirip futbol müsabakası oynatamazlar. Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer Süper Lig takımlarını bu hava şartlarında bu saatte maç oynatmaları mümkün değil. Bir alt lig olunca insan ayrımı yapıyorlar. Sözlerimin Bodrumspor'la alakası yok. Burada akşam 10'dan önce maç oynanmaz. Bir üst ligdeki takımların hiçbirini buraya getiremezler. Bodrumspor gibi iyi bir takımla deplasmanda bu şartlarda oynadığımız 1 puan kötü gözükmüyor. Bizim açımızdan beraberlik kötü değil" diye konuştu. - MUĞLA