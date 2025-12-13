Bodrum FK, Erzurumspor FK deplasmanında galibiyet arayacak

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Bandırmaspor'a 2-0 yenilip üst üste 3'üncü dış saha maçını da kaybeden Bodrum Futbol Kulübü yarın Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Bodrum FK takımında bahis soruşturması nedeniyle hak mahrumiyeti cezaları alan Ali Aytemur ve Berşan Yavuzay'ın yanı sıra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli sevk edilen Gökdeniz Bayrakdar ile Yusuf Sertkaya, Erzurum'da forma giyemeyecek. Sakatlanıp ameliyat olan forvet Celal Dumanlı'da Erzurum'da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Deplasmanlarda yaşadığı puan kayıplarının ardından Süper Lig potasından çıkan Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Mutlak galip gelmeyi amaçlıyoruz. Yeterince kayıplar yaşadık. Kazanıp yeniden ilk 2 sıraya adımızı yazdırmalıyız" dedi. Bodrum FK haftaya 30 puanla Süper Lig hattının 2 puan gerisinde başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor