Bodrum FK, Eray Akar ile sözleşme imzaladı
Trendyol 1. Lig takımlarından Bodrum FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden HES İlaç Afyonspor forması giyen Eray Akar ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Akar'ın bu sezon 12 maçta forma giydiği ve Antalya kampına katıldığı belirtildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden HES İlaç Afyonspor forması giyen Eray Akar ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Akar'ın bu sezon 12 maçta forma giydiği, futbolcunun Antalya'daki kampa katıldığı ifade edildi.