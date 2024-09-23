Üye Girişi
Haberler

Bodrum FK Deplasmandan Galip Döndü

Bodrum FK Deplasmandan Galip Döndü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 6. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenerek düşme hattından çıktı. Takımın yeni transferi Taulant Seferi, galibiyet golünü kaydetti.

BODRUM,

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenerek 6 puana ulaşan ve düşme hattından çıkan Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni transferi Taulant Seferi, yeşil-beyazlıların yüzünü güldürdü. Transfer döneminin son günlerinden FC Baniyas'tan takıma dahil olan Arnavut forvet, Hatayspor karşılaşmasında galibiyeti getiren golü kaydetti.

İlk olarak 5'inci haftadaki Başakşehir müsabakasında forma giyen 27 yaşındaki golcü, Hatayspor maçına ise ilk 11'de başladı. Kanatlarda da görev yapabilen Seferi 27'nci dakikada Hatayspor ağlarını havalandırdı. Seferi'nin golüyle 3 puanı kapan Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig tarihindeki ilk deplasman galibiyetini de elde etmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Hatayspor Futbol Bodrum Yaşam Spor

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar

 Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

Anket yapıldı, aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü? SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });