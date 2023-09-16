Bodrum FK'da Yekta Kurtuluş Takımdan Ayrıldı

BODRUM,

MİLLİ aranın ardından 1'inci Lig'de pazartesi günü Sakaryaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Bodrum FK'da deneyimli orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş takımdan ayrıldı. Yeşil-beyazlılara 2021-2022 sezonunda gelen 37 yaşındaki futbolcu, 2 sezon formayı terletti. İlk geldiği sezon Bodrumspor'la 1'inci Lig'e yükselme sevinci yaşayan Yekta için şu açıklama yapıldı: "Teşekkürler Yekta Kurtuluş. Kaptanımız Yekta Kurtuluş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Birlikte şampiyonluk yaşadığımız futbolcumuz Yekta Kurtuluş'a bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz."

İzmirspor'dan yetişen tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa, Galatasaray, Sivasspor, Antalyaspor, Altay ve son olarak Bodrumspor'da oynadı.