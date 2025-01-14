Bodrum FK'da Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Teknik direktörümüz, forvet ve orta sahada bazı sıkıntıların olduğunu dile getirdi. Bu noktalarda transfer çalışmaları devam ediyor." dedi.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktör Volkan Demirel'in önerdiği yerli veya yabancı futbolcularla ilgili transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Takıma yeni katılacak oyuncuların olduğunu ifade eden Polat, "Onlarla beraber daha farklı bir takımla ikinci yarıya daha hızlı başlayacağımıza inanıyorum. İnşallah hakemlere ve her şeye rağmen Bodrum FK hak ettiği yerde olacaktır. Teknik direktörümüz, forvet ve orta sahada bazı sıkıntıların olduğunu dile getirdi. Bu noktalarda transfer çalışmaları devam ediyor. İnşallah o noktalarda da sorunları giderebilecek transfer gerçekleşir." diye konuştu.

Bir gazetecinin takımın ligde kalıp kalamayacağı sorusu üzerine Polat, "Düşme potasındayız diye bir şeyi kabul etmiyoruz. Bodrum FK, Süper Lig'de kalacak. Allah'ın izniyle de orta sıralarda bitirecektir." ifadelerini kullandı.