Bodrum FK'da Eren Albayrak sezonu kapattı
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Bodrum FK'nın tecrübeli futbolcusu Eren Albayrak, sakatlık nedeniyle operasyon geçirdi ve sezonu kapattı. Sahalara 6 ay sonra dönebilecek olan Albayrak, bu yıl 6 maçta forma giymişti.
1'inci Lig'de 2 haftadır galip gelemeyen Bodrum FK'da 11 Kasım'daki Keçiörengücü deplasmanında sakatlanan Eren Albayrak, operasyon geçirdi. Tecrübeli futbolcu yaşadığı yaralanma nedeniyle ön çapraz bağı ameliyatı oldu. Sahalara 6 ay sonra dönebilecek Eren sezonu kapattı. Bodrum FK'da geçen yıl da kadroda yer alan 32 yaşındaki defans oyuncusu bu yıl 6 maçta şans bulmuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor