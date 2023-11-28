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Bodrum FK'da Eren Albayrak sezonu kapattı

28 Kasım 2023 11:29 Son Güncelleme: 11:30 Abone Ol

Bodrum FK'nın tecrübeli futbolcusu Eren Albayrak, sakatlık nedeniyle operasyon geçirdi ve sezonu kapattı. Sahalara 6 ay sonra dönebilecek olan Albayrak, bu yıl 6 maçta forma giymişti.