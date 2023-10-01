Bodrum FK, Çorum FK'yı mağlup etti

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Maçta çok pozisyona girdiklerini ancak atamadıklarını belirtti.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Pozisyon vermeden sıkıntılı bir şekilde bitirdik. Çok pozisyona girdik atamadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK evinde karşılaştığı Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok zor bir maçtı. Ligin başından beri deplasmanda berabere kalmayan bir rakibe karşı oynadık. Enteresan bir maç oldu. Pozisyon vermeden sıkıntılı bir şekilde bitirdik. Çok pozisyona girdik atamadık. Hep söylüyorum önemli olan pozisyona girmek. Kazandığımız için çok mutluyum. Ozan Sol'un pozisyonu penaltı değildi, Musah Mohammed'in pozisyonunun penaltı olma ihtimali daha yüksek" diye konuştu. - MUĞLA