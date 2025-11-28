Haberler

Bodrum FK, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum FK, 1'inci Lig'de Ümraniyespor'a karşı yaşadığı mağlubiyetin ardından, Pazar günü evinde Çorum FK'yı mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor. Takım, moral ziyaretleri ve hazırlıklar ile bu maça hazırlanıyor.

1'inci Lig'de deplasmandaki Ümraniyespor yenilgisiyle zirveden tekrar inen Bodrum FK pazar günü evinde Play-Off hattındaki rakiplerinden Çorum FK'yı mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşma öncesi takıma moral ziyareti de gerçekleşti. Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, Tirhandil Cup Başkanı Erim Önüt ve yönetim kurulu üyeleri antrenmanı ziyaret ederek futbolculara başarı dileklerinde bulundu. Takımın antrenman temposundan memnun olduklarını belirten yönetim, oyuncularla kısa süre sohbet ederek moral desteği verdi.

FUTBOL FEDERASYONU'NA HAKEM ŞİKAYETİ

Ümraniyespor maçında verilen hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmeden bulunan Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, "Hakemlerle ilgili çok açıklama yapmak istemiyoruz. Herkesin gözü önünde verilmeyen golümüz var. Maçın başında 2 sarı kartla oyuncumuz kırmızı kart görüp çıkartıldı ama ilk pozisyon kesinlikle sarı kart değildi. Bunlarla ilgili gerekli yazıları TFF'ye yazdık. Ümraniye'ye galibiyet için gitmiştik. Sonuçta mağlup olduk. Takım olarak mücadele ruhunu bırakmak istemiyoruz, oyuncularımıza da güveniyoruz. Eksiklerimiz var, Çorum maçı bizim için önemli, bulunduğumuz lig zor bir lig. 10-12 takım hemen hemen başa baş oynuyor. Biz takımımıza inanıyoruz. Şu ana kadar evimizde maç kaybetmedik, inşallah bu maçı da iyi bir skorla geçmek istiyoruz" dedi.

EŞER: TELAFİ ETMEK İSTİYORUZ

Çorum FK maçına galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Ümraniye maçında hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazanıp avantajı sağlamak istiyorduk. İstediğimiz sonuçla dönemedik, çok dersler çıkarmamız gereken bir maç oldu. Attığımız gol bence gol, Musah'a verilen sarı kart bence sarı kart değil. Talihsiz bir maçtı. Bizim açımızdan da eksik gördüğümüz noktalar var. Özellikle deplasman oyunuyla ilgili sıkıntımız var, onu da en kısa sürede çözeceğiz. Çorum ligin favori takımlarından, direkt rakibimiz olan bir takım. İyi hazırlanıyoruz, Ümraniye maçını telafi etmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğiyle güzel bir galibiyetle Ümraniye maçını unutturmak istiyoruz. Musah Mohammed'in kart cezası var, Celal ameliyat oldu uzun süre aramızda olamayacak, Cenk'in hafif sakatlığı var, durumu maç günü belli olacak. Cezalı olan Ali ve Berşan var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Keserli maganda! 'Allah'ını seversen' deseler de durmadı

Keserli maganda! "Allah'ını seversen" deseler de...
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.