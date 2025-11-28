Bodrum FK, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

1'inci Lig'de deplasmandaki Ümraniyespor yenilgisiyle zirveden tekrar inen Bodrum FK pazar günü evinde Play-Off hattındaki rakiplerinden Çorum FK'yı mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşma öncesi takıma moral ziyareti de gerçekleşti. Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, Tirhandil Cup Başkanı Erim Önüt ve yönetim kurulu üyeleri antrenmanı ziyaret ederek futbolculara başarı dileklerinde bulundu. Takımın antrenman temposundan memnun olduklarını belirten yönetim, oyuncularla kısa süre sohbet ederek moral desteği verdi.

FUTBOL FEDERASYONU'NA HAKEM ŞİKAYETİ

Ümraniyespor maçında verilen hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmeden bulunan Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, "Hakemlerle ilgili çok açıklama yapmak istemiyoruz. Herkesin gözü önünde verilmeyen golümüz var. Maçın başında 2 sarı kartla oyuncumuz kırmızı kart görüp çıkartıldı ama ilk pozisyon kesinlikle sarı kart değildi. Bunlarla ilgili gerekli yazıları TFF'ye yazdık. Ümraniye'ye galibiyet için gitmiştik. Sonuçta mağlup olduk. Takım olarak mücadele ruhunu bırakmak istemiyoruz, oyuncularımıza da güveniyoruz. Eksiklerimiz var, Çorum maçı bizim için önemli, bulunduğumuz lig zor bir lig. 10-12 takım hemen hemen başa baş oynuyor. Biz takımımıza inanıyoruz. Şu ana kadar evimizde maç kaybetmedik, inşallah bu maçı da iyi bir skorla geçmek istiyoruz" dedi.

EŞER: TELAFİ ETMEK İSTİYORUZ

Çorum FK maçına galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Ümraniye maçında hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazanıp avantajı sağlamak istiyorduk. İstediğimiz sonuçla dönemedik, çok dersler çıkarmamız gereken bir maç oldu. Attığımız gol bence gol, Musah'a verilen sarı kart bence sarı kart değil. Talihsiz bir maçtı. Bizim açımızdan da eksik gördüğümüz noktalar var. Özellikle deplasman oyunuyla ilgili sıkıntımız var, onu da en kısa sürede çözeceğiz. Çorum ligin favori takımlarından, direkt rakibimiz olan bir takım. İyi hazırlanıyoruz, Ümraniye maçını telafi etmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğiyle güzel bir galibiyetle Ümraniye maçını unutturmak istiyoruz. Musah Mohammed'in kart cezası var, Celal ameliyat oldu uzun süre aramızda olamayacak, Cenk'in hafif sakatlığı var, durumu maç günü belli olacak. Cezalı olan Ali ve Berşan var" diye konuştu.