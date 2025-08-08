Bodrum FK, Christophe Herelle ile Yol Ayrımına Gitti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1'inci Lig ekibi Bodrum FK, Manisa FK'ya transfer olan futbolcusu Christophe Herelle için veda mesajı yayınladı. Kulüp, Herelle'nin katkıları için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

1'inci Lig ekibi Bodrum FK, takımdan ayrılarak Manisa FK'yla anlaşan Herelle için veda mesajı yayınladı. Yeşil-beyazlıların açıklamasında, "Futbolcumuz Christophe Herelle ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Takıma geçen sezon Metz'den transfer olan 32 yaşındaki Fransız stoper Bodrum'da Süper Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 4 maçta forma giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum

Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.