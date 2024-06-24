Bodrum FK, Bulgar forvet Zdravko Dimitrov'u transfer etti
Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK, geçen sezon Sakaryaspor'da forma giyen Bulgar forvet Zdravko Dimitrov'u kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp, 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, geçen sezon Sakaryaspor'da forma giyen Bulgar forvet Zdravko Dimitrov'u renklerine bağladığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoş geldin Zdravko Dimitrov." ifadesine yer verildi.
Muğla temsilcisinin, 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.