Bodrum FK, Bandırmaspor ile karşılaşacak

BODRUM,

1'inci Lig'de milli aradan önce son olarak deplasmanda lider Eyüpspor'a 3-0 yenilerek zirve yolunda yara alan Bodrum Futbol Kulübü yarın evinde üst sıralardaki rakiplerinden Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Mehmet Türkmen'in görev alacağı maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Yeşil-beyazlılarda milli arada iyileşen Süleyman Özdamar ve Erkan görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, taraftarın desteği ile Bandırmaspor'u yenerek zirve yarışında iddialı konuma gelmeyi amaçladıklarını ifade etti. Bu maç öncesi Bodrum FK haftaya 14 puanla 4'üncü sırada başladı. Bandırmaspor ise 16 puanla zirve takipçisi konumunda haftaya giriş yaptı.