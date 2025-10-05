Haberler

Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'u 5-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u farklı bir skorla geçerek 5-0 galip geldi. Maçta Bodrum FK'nın gollerini Celal Dumanlı, Fredy Ribeiro ve Taulan Seferi attı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-0 mağlup etti.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sabri Öğe, Tuncay Ercan, Kaan Kara

Bodrum FK: Diogo Sousa, Berşan Yavuzay, Arlind Ajeti (İsmail Tarım dk. 87), Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Enes Öğrüce dk. 75), Musah Mohammed, Pedro Brazao (Zdravko Dimitrov dk. 65), Taulan Seferi, Fredy Ribeiro (Yusuf Sertkaya dk. 75), Celal Dumanlı (Ali Habeşoğlu dk. 65)

Yedekler: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdilman, Mert Yılmaz, Furkan Apaydın, Ege Bilsel

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Atakaş Hatayspor: Visar Bekaj, Guy Marcelin Kilama (Yiğit Ali Buz dk. 71), Baran Sarka, İbrahim Bamgboye, Deniz Aksoy, Engin Can Aksoy (Oğuzhan Matur dk. 33), Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel (Armin Hodzic dk. 48), Kerim Alıcı (Ünal Emre Durmuşhan dk. 71), Ali Yıldız (Ersin Aydemir dk. 71), Abdulkadir Parmak

Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Cengiz Demir, Pedro da Silva, Melih Şen

Teknik Direktör: Hugo Almeida

Goller: Celal Dumanlı (dk. 5), Fredy Ribeiro (dk. 20 pen.), Pedro Brazao (dk. 30), Taulan Seferi (dk. 39 ve dk. 44) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Oğuzhan Batur, Baran Sarka (Atakaş Hatayspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
