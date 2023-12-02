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Bodrum FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bodrum FK, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdülhamit Söyler, Kadir Akıllı

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor : Erzhan Tokotaev, Diogo, Mboula, Ndiaye (Dk. 60 Thill), Adem Eren Kabak (Dk. 60 Abdullah Aydın), Cumali Bişi, Barış Ekincier (Dk. 46 Muhammet Arslantaş), Enver Cenk Şahin (Dk. 80 Seyit Gazanfer), Toure (Dk. 68 Mert Çapar), Semih Karadeniz, Barış Gök

Bodrum FK: Diogo, Celustka, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 90 Halil İbrahim Sevinç), Kenan Özer (Dk. 89 Omar Imeri), Üzeyir Ergün, Ali Aytemur (Dk. 89 Ali Eren İyican), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 88 Haqi Osman), Celal Dumanlı, Muhammed Gönülaçar, Burak Çoban (Dk. 80 Brazao)

Goller: Dk. 5 Ali Aytemur, Dk. 33 Celustka ( Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 25 Ali Aytemur ( Bodrum FK), Dk. 27 Adem Eren Kabak (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor )

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bodrum FK, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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