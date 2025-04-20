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Bodrum FK Asbaşkanı'ndan Moral Açıklaması

Bodrum FK Asbaşkanı'ndan Moral Açıklaması
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Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Galatasaray'a 2-0 mağlup olmalarına rağmen takıma ve taraftara moral vererek, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Fırat AKAY / BODRUM,

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Bodrum FK'da Asbaşkan Selahattin Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takıma ve taraftara moral verdi.

Deplasmanda alınan mağlubiyetin ardından Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takıma sahip çıktı ve camiaya moral verdi. Polat, "Galatasaray karşısında istediğimiz sonucu alamamış olabiliriz, ancak mücadelemizden ve hedeflerimizden asla vazgeçmiyoruz. Bu takım, bu şehir için var. Bodrum FK, Süper Lig'de kalıcı olmak ve daha da ileriye gitmek için savaşmaya devam edecek. Taraftarımızdan aldığımız güçle her maçta daha da kenetlenecek, Bodrum'un adını zirveye taşıyacağız. Bugün üzülsek de yarın için umutluyuz. Birlikte daha nice zaferlere" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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