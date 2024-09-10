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Bodrum FK, Arlind Ajeti'yi transfer etti

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, CFR Cluj'da forma giyen Arlind Ajeti'yi kadrosuna kattı. Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, CFR Cluj'da forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Arlind Ajeti'yi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip, Romanya Süper Liga takımlarından CFR Cluj'da forma giyen savunma oyuncusu Arlind Ajeti ile anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı ekip, tecrübeli savunma oyuncusu Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz yıl CFR Cluj forması ile 22 maça çıkan ve 1857 dakika süre alan Ajeti 3 kere fileleri havalandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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