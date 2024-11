Bodrum FK, Antrenman Sonrası Bol Moral İle Yemekte Buluştu

Bodrum FK teknik ekibi ve futbolcular, antrenmanın ardından düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Takımın birlik ve beraberliğini pekiştirmek amacıyla Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat tarafından düzenlenen etkinlikte Volkan Demirel ve ekibinin morallerinin yüksek olduğu görüldü.

Yemeğe ev sahipliği yapan ve kulüp yönetimine önemli katkılarıyla bilinen Asbaşkan Selahattin Polat, ekibi ağırlayarak sporculara moral desteği sağladı. Organizasyonda sıcak bir atmosfer oluşurken, teknik ekip ve idari kadro, hem kulübün hedeflerini hem de sezonun geri kalan süreçlerini değerlendirme fırsatı buldu.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, "Bugün, takımımızla ve teknik ekibimizle bir araya gelmek, hep birlikte bu akşamı paylaşmak benim için büyük bir anlam taşıyor. Birlik ve beraberlik, sadece sahada değil, kulüp içindeki her seviyede başarıyı getiren en önemli faktör. Bodrum FK ailesi olarak, kulüp olarak her geçen gün daha da güçleniyoruz ve sezonun geri kalanında da aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Her zaman oyuncularımıza, teknik ekibimize ve idari kadromuza destek olmaya devam edeceğim. Bu tür organizasyonlar, takım ruhumuzu pekiştiriyor ve hep birlikte daha büyük başarılara imza atmamızı sağlıyor" dedi.

Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada ise, "Başkan Vekilimiz sayın Selahattin Polat'a, destekleri ve misafirperverliği için teşekkür ederiz. Bu tür organizasyonlar, kulüp olarak hedeflerimize daha güçlü bir şekilde yürümemize vesile oluyor" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA