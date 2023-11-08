Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bodrum Futbol Kulübü, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Taraftarımız kötü günlerimizde hem de bana hem takıma inanılmaz derecede desteklerini hissettirdiler. Bizi seven insanlara karşı mahcup olmak istemiyorum. O yüzden elimden geldiğinin 1 fazlası çalışmaya çalışıyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında Bodrum FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile mücadele edecek. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip deplasman grafiğini yukarı çekmek için sahadan 3 puanla dönmek istiyor. Karşılaşmada sakatlığı bulunan Pedro forma giyemezken, sakatlık problemi yaşayan Cenk'in ise maç günü durumunun netlik kazanacağı belirtildi. Yeşil-beyazlı ekip dün tesislerde ısınma hareketi başlayan idmanı taktik hazırlıklarından sonra tamamladı. Öte yandan, karşılaşma cumartesi saat 13.30 Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

"Keyif veren oyun oynamaya çalışıyoruz"

Ligde keyif veren oyun ile iyi işler yapmaya çalıştıklarını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "2 seneyi aştı buradayız. Çok güzel günler geçirdi, kötü günlerimizde oldu ama taraftarımız kötü günlerimizde hem de bana hem takıma inanılmaz derecede desteklerini hissettirdiler. Aile dediğimiz şey bu, içeride takımımız aile gibi ve dışarıda taraftarımızla da öyleyiz. Ben kendilerine çok teşekkür ederim. Bizi seven insanlara karşı mahcup olmak istemiyorum. O yüzden elimden geldiğinin 1 fazlası çalışmaya çalışıyorum. Bizim işimiz skor odaklı olduğu için skor aldığınız zaman başarılısın skor almadığınız zaman başarısızsınız, çoğu yerde öyle burası için konuşmuyorum. Yaptığınız işlerin hiçbir önemi kalmıyor, biz burada onu yaşamadık. Skor almadığımız, geçen sene üst üste 3 maç kaybettiğimiz zaman oldu ve o da hocalık kariyerimde bir ilkti. Ona rağmen çok büyük bir destekle bizi yarışın içine soktular. Taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz onun içinde çok çalışıyoruz. 2 senedir bu ligde yönetimimizle de beraber oluşturduğumuz bir politika var biz zirve yarışı ve zirveden ziyade öncelikle iyi oyun, keyif veren oyun oynamaya çalışıyoruz. Bunu yansıttığımız zamanda karşılığını alıyoruz. Bizim önceliğimiz zirve yarışı değil önceliğimiz bizi seyreden taraftara oynadığımız oyunun ne kadar keyifli olduğunu, taraftarımızın ve bizim keyif aldığımız bir oyun oynadığımızı yansıttığımızı düşünüyorum. Bu haftaki rakibimiz Keçiörengücü 2 senedir iyi işler yapıyor, geçen play-off'un ucundan döndü. Bu sene yeni hocasıyla birlikte iyi işler yapıyorlar. Zor bir müsabaka bizi bekliyor ama dediğim gibi kolay maç yok zorlukların üstesinden gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Takımın tecrübeli oyuncularından Burak Çoban ise, "Takıma elimden geldiğince katkıda bulunmak istiyorum. Attığım gollerle ve asistler yaparak daha çok katkıda bulunmak istiyorum. Taraftarın beni sevdiğini hissediyorum bende taraftarı çok seviyorum. Çok iyi gidiyoruz, play-off ve şampiyonluğu zorlamak istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA