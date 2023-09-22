Bodrum FK, Altay deplasmanında 3 puan arıyor

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Ligde zirve yarışına ortak olan yeşil-beyazlı ekip, Altay karşısında 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Zor bir maç olacağını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kağıt üstünde baktığınız zaman Altay sondan ikinci, çok kolay bir maç gibi görünüyor ama bence değil. İsmiyle bu liglerde en kötü haliyle bile iyi bir şekilde var olan bir takım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bodrum FK, Altay'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Sakaryaspor deplasmanında alınan 3 puandan dolayı takımda yüzler gülerken, yeşil-beyazlı ekip de Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde mücadelenin hazırlıklarına başladı. Ligde zirve yarışına ortak olan ve son 2 maçından galibiyetle ayrılan Bodrum temsilcisi, Altay karşısında evine 3 puanla dönmek istiyor.

Altay karşılaşmasında sakatlığı bulunan Kaptan Erkan Değişmez forma giyemeyecek.

"Zor bir maç bizi bekliyor"

Altay'ın zorlu bir deplasman olduğunu söyleyen Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Zor bir deplasmandan iyi bir oyunla 3 puan almasını bildik ve bunun için sevinçliyiz. Hafta hafta bakmak gerekiyor, sonuçta o maç bitti. Şimdi yeni ve zor bir maç bizi bekliyor. Kağıt üstünde baktığınız zaman Altay sondan ikinci, çok kolay bir maç gibi görünüyor ama bence değil. İsmiyle bu liglerde en kötü haliyle bile iyi bir şekilde var olan bir takım. İyi oyuncuları da var, zorlu bir maç bizi bekliyor. Erkan dışında şu an bir eksiğimiz yok. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız bizim oyun kültürümüze yavaş yavaş adapte oldular" ifadelerini kullandı.

Bodrum FK'nın tecrübeli oyuncularından Burak Çoban ise, "Altay maçı zor bir maç olacak. Aynı mücadeleyi ortaya koyarsak maçın bizim için iyi geçeceğini düşünüyorum. Takıma adapte olmayı başardım. Ligi zorlamak ve her maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA