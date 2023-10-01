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Bodrum FK, Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 yendi

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'yi 2-1 mağlup etti. Maçta Üzeyir Ergün ve Celal Dumanlı'nın golleriyle galip gelen Bodrum FK, 3 puanın sahibi oldu.