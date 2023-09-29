Bodrum FK, Ahlatcı Çorum FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalışma yaptı. Bodrum FK, Çorum FK karşısında üç puan hedefliyor.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İlçe Stadı'nda teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.

Son üç maçta iki galibiyet bir beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip, Çorum FK karşısında üç puan hedefliyor.

Sakatlığı bulunan kaptan Erkan Değişmez'in, hafta sonu yapılacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çorum FK karşısında galibiyete inandıklarını söyledi.

Zor bir maç olacağını ifade eden Taşdemir, "Kolaylaştırmak için elimizden gelen bütün çalışmaları yapacağız. Oyuncularımız çok motive. Üç haftada 7 puan aldık. Son maçta son dakikada yediğimiz gol, 3 puan almamızı engelledi. Onun için üzgünüz ama lig devam ediyor. Önümüzdeki zorlu karşılaşmayı inşallah hep beraber bertaraf edebiliriz." diye konuştu.

Takımın forveti Celal Dumanlı da maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "İnşallah bu maçta galip geleceğiz. Bu yıl ligi güzel yerde bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bodrum FK ile Ahlatcı Çorum FK, 1 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.