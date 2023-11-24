Bodrum FK, Adanaspor'u konuk edecek

1'inci Lig'de milli araya 5. sırada giren Bodrum Futbol Kulübü, Adanaspor'u konuk edecek. Müsabaka öncesi Bodrum FK'da bazı eksikler bulunuyor.

1'inci Lig'de milli araya 21 puanla 5'inci sırada giren B.odrum Futbol Kulübü yarın 13'üncü hafta müsabakasında Adanaspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Davut Dakul Çelik'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Yeşil-beyazlılarda kart cezalısı kaleci Sousa ile sağ bek Üzeyir maçta forma giyemeyecek. Tedavisi süren sol bek Eren'in de Adanaspor'a karşı oynaması beklenmiyor. Müsabakanın bilet fiyatları 1'iunci kategori 300, 2'nci kategori 100 ve misafir tribünü 75 TL olarak belirlendi.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir milli maç arasının ardından zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "Evimizde kazanıp üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz. Önemli eksiklerimiz olsa da görev alan oyuncularımız ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklardır" ifadelerini kullandı.