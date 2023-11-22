Bodrum FK, Adanaspor'u ağırlayacak

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Adanaspor'u ağırlayacak Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Kadromuz 25 kişi. Eksik olan arkadaşlarımızın yerini doldurabilecek onlar kadar oynayabilecek arkadaşlarımız var" dedi.

Trendyol 1. Lig 13. hafta karşılaşmasında Bodrum FK, evinde Adanaspor'u ağırlayacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, kart cezası bulunan Üzeyir, kaleci Sousa ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Eren Adanaspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Cenk, Omar ve Pedro'nun ise maç gününe kadar durumlarının netlik kazanacağı belirtildi. Bodrum FK, ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 21 puanla 5. sırada bulunuyor. Bodrum FK'nın bu yıl evinde oynadığı iç saha maçlarında bileği bükülemezken, yeşil-beyazlı ekip Adanaspor karşısında taraftar avantajıyla 3 puan için ter dökecek.

Eksiklerimizin yerini doldurabilecek oyuncularımız var

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan ve zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Her maça hazırlandığımız gibi hazırlanmaya çalıştık. Son milli aramızdı ilk yarı itibariyle ve iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Kart cezalarımız ve sakatlarımız biraz yoğun ama dönem dönem bunlar olacaktır. O yüzden takımlar kadroyu 25-26 kişi tutuyor. İnişler çıkışlar olacaktır ve biz de öyle bir an yaşıyoruz. Kadromuz 25 kişi eksik olan arkadaşlarımızın yerini doldurabilecek onlar kadar oynayabilecek arkadaşlarımız var. Maçlarda uzun süre oynanmadığı için oynayanlarda bir düşüklük olabilir, hata yapma oranı yüksek olabilir ama bizde onlara göğüs gereceğiz. Uzun süre oynamamak kolay bir şey değil, iyi olmaları için elimizden geleni yapacağız. Adanaspor hoca değişikliğinden sonra 2 maç oynadı skor olarak kötü bir skor aldılar ama oyun olarak çok doğru oynadılar. Zor ve iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Biz oyun odaklı oyunumuzu maçta sürdürmeye çalışacağız" dedi.

Bodrum FK'nın file bekçisi Bahri Can Tosun ise, "Maça iyi hazırlandık, milli takım arasına iyi girdik. Çalışmalara devam ediyoruz. Güzel işler yapacağımı düşünüyorum. Bu maçta kaleyi ben koruyacağım ve çok heyecanlıyım. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum, Adanaspor iyi bir takım ve bizi zorlayacağını düşünüyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - MUĞLA