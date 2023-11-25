Bodrum FK, Adanaspor'a mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Bodrum FK, evinde karşılaştığı Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok farklı bir maç yaşadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Bodrum FK, evinde karşılaştığı Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Oyunun başlangıcından ilk yarının bitimine kadar yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Kalemize gelinmeden gol yedik. Maalesef bunlar futbolda var. Bu tip maçların doğasında var. Başınıza gelebiliyor, biz de bunu yaşadık. İlk yarıdaki oyun doğruydu, sadece gol noktalarında beceriksiz kaldık. İkinci yarı bir ara oyundan koptuk kendi hatamızla gol yedik. Maçı mağlup bitirdik üzgünüz, bizim için iyi bir hafta olmadı. Buradan yaptığımız hatalardan dersler çıkarıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise, "Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. 2 haftadır kaybeden Adanaspor vardı bu hafta iyi oynayan bir takımımız vardı. Kazandığımızı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bodrumspor gibi bir deplasmandan 3 puanla dönmek bizi mutlu etti. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum, galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Adanaspor olarak daha iyiye gitmemiz lazım, milli takım arasını iyi değerlendirdik" diye konuştu. - MUĞLA