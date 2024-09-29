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Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 Mağlup Etti

Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, evinde Adana Demirspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Bodrum FK, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Bodrum FK evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşmayı Turgut Doman yönetti. Bodrum FK karşılaşmanın ilk yarısını 13. dakikada George Puşcaş'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Taulant Seferi Bodrum FK'yı 54. dakikada attığı golle 2-0 öne geçirdi.

Adana Demirspor 60. dakikada Andrew Gravillon attığı golle skoru 2-1'e getirirken karşılaşmanın gol perdesini açan George Puşcaş 82. dakikada attığı golle skoru 3-1'e taşıdı. Mücadeleyi 3 golle kazanan Bodrum FK 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: ANKA / Spor

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