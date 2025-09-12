Haberler

Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1'lik Skorla Geçti

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Bodrum FK'nın gollerini Fredy ve Brazao kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada sağ kanattan Sefa'nın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Salih, ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

39. dakikada ceza sahası dışı sol kanattan Fredy'nin kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. 1-1

51. dakikada sol kanattan Ahmet Aslan'ın pasında Brazao ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-1

84. dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Brazao'ya yapılan faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

89. dakikada beyaz noktanın başına geçen Fredy topu ağlara yolladı. 3-1

Hakemler: Melih Aldemir, Seyfettin Ünal, Mehmet Dura

Bodrum FK: Diogo Sousa, Omar Imeri, Ajeti, Ali Aytemur, Brazao (Ege Bilsel dk. 90), Fredy (Enes Öğrüce dk. 90), Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Cenk Şen, Ali Habeşoğlu (Celal Dumanlı dk. 46), Seferi (Dimitrov dk. 76)

Yedekler: Mustafa Erdilman, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Adem Metin Türk, Bahri Tosun, İsmail Tarım

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Adana Demirspor: Murat Eser, Kadir Karayiğit, Yücel Gürol, Ali Fidan, Caner Kaban, Ahmet Bolat (Mert Menemencioğlu dk. 63), Enes Erol (Kürşat Türkeş Küçük dk. 89), Osman Kaynak (Yusuf Demirkıran dk. 62), Sefa Gülay (Ahmet Yılmaz dk. 76), Gökdeniz Tunç, Salih Kavrazlı

Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Aykut Sarıkaya, Samet Duyur, Kayra Saygan, Muhammed Ergen, Eren Fidan

Teknik Direktör: Koray Palaz

Goller: Salih Kavrazlı (dk. 20) (Adana Demirspor), Fredy (dk. 39 ve 89 pen.), Prazo (dk. 51) (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Yusuf Buğra Demirkıran (dk. 86) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Yücel Gürol, Enes Erol (Adana Demirspor), Ali Aytemur, Musah Muhammet (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
