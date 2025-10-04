Bodrum'da Yarı Maraton Heyecanı: 24 Ülkeden 2 Bin 150 Sporcu Katılıyor

Bodrum'da yarı maraton heyecanı; 24 ülkeden 2 bin 150 sporcu kıyasıya mücadele edecek

Beyza Betül CİHAN / BODRUM (MUĞLA) - Bodrum Yarı Maratonu, 24 ülkeden 2 bin 150 sporcunun katılımıyla yarın 8'inci kez koşulacak.

21K, 10K ve 5K'lık 3 ayrı parkurdaki yarışlar yerli ve yabancı sporcuların katılımı ile Bodrum'un eşsiz manzarasında gerçekleşecek. Bodrum Belediye Meydanı'nda başlayıp tarihi Myndos Kapısı, Antik Tiyatro ve Kumbahçe Sahili gibi Bodrum'un simge noktalarından geçen güzergahlar, sporculara unutulmaz anlar yaşatacak. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, ABD, Rusya, Güney Kore, Almanya, Kanada, İsviçre, Çin, İran, Avusturya, İrlanda, Japonya, KKTC, Güney Afrika, Yeni Zelanda, Kazakistan, Brezilya, Polonya, Zimbabve ve Belarus'tan sporcu katılacak. Bodrum Yarı Maratonu'nda yarın saat 07: 30'da 21K, 07: 45'te 10K ve 5K'nın startları verilecek.

Yarış öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, "Coğrafyada böyle bir etkinlik organize ettiğim için ve bu durum Bodrum'a katkı sağladığı için mutluyuz" dedi.

"HER SENE KAYITLARDA ARTIŞ OLUYOR"

Yarışma hakkında değerlendirmelerde bulunan Engin Çetinay, "Bu sene Bodrum Yarı Maratonu'nun 8'inci yılı. 24 ülkeden 2bin 150 sporcu yarışacak. Kendi yaşadığım bölgede, coğrafyada böyle bir etkinlik organize ettiğim için ve Bodrum'a katkı sağladığı için mutluyum. Hep şunu söylüyorum, 'Ben kendim koşmayı hayal ettiğim yarışı organize etmeye çalışıyorum.' Kendim ne bulmak istersem onu yerine getirmek istiyorum. Bence en büyük etkilerinden bir tanesi bu. Bodrum marka değeri inanılmaz yüksek bir yer. Ekim ayı, sarı yazın başlangıcı. Gelinebilecek en güzel dönem. Koşu camiasının, koşu gruplarının takviminde sezonu kapattıkları yer oldu Bodrum. Bu sebeple 8 yıldır koşan kişiler var. O yüzden bence etkisini kaybetmiyor. Aksine her sene kayıtlarda artış oluyor" şeklinde konuştu.

"YARIŞ İÇİNDE BİR FESTİVAL SUNUYORUZ"

Yarışın eğlenceli geçmesi için bu yıl parkura müzik ve eğlence noktalarını çoğalttıklarını aktaran Çetinay, "Bu sene en büyük yeniliğimiz parkurda 8 müzik noktası olacak. 3-4 tane noktamız vardı. Maalesef ülkemizde parkur içerisinde eğlence ve müzik noktaları çok az. En fazla hedefimiz bu noktaları artırarak zaten yarış içinde bir festival sunuyoruz. Yarışın ve koşunun içinde de bir festival ortamı yaratarak fark yaratmaya çalışıyoruz" diyerek bu sene koşuda yaptıkları yeniliklerin altını çizdi.

"BODRUM YARI MARATONU'NU BİLMEYEN YOK"

Bodrum'un yalnızca tatil alanı değil aynı zamanda spor ile anılan bir yer olduğunu söyleyen Engin Çetinay şu şekilde konuştu: "Biz bu yarışı Türkiye şartlarında bir noktaya getirdik. Şimdi Bodrumdaki kurumların buradaki Otelciler Birliği'nin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) artık devreye girmesi gerekiyor. Ki bunu yurtdışı fuarlarında tanıtmaları gerekiyor. Dediğim gibi Türkiye de Bodrum Yarı Maratonu'nu bilmeyen yok. Bunu yurtdışına taşıyarak ve tanıtımlarına yer vererek yalnızca yazın deniz – kum – güneş değil aynı zamanda spor için de gelinebileceğini göstermek gerekiyor. Böyle muhakkak artış olur."

Yarışmacıların katılımı ile de konuşarak sözlerini noktalayan Çetinay, "Bu yıl Bodrum'dan 80 kişi var kayıtlı. Yani bakınca tüm katılım dışarıdan geliyor koşu camiasının yüzde 70'ini İstanbul karşılıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara en fazla koşucunun buluştuğu yer. Yüzde 60'ı 70'ı yabancı sporcumuz var. Mutluyuz" dedi.