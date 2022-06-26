Bodrum'da Türkiye Halkoyunları Federasyonu Grup Yarışması yapıldı Türkiye Halkoyunları Federasyonu (THOF) Grup Yarışması, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı. Türkiye Halkoyunları Federasyonu (THOF) Grup Yarışması, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı. Federasyonun faaliyet programında yer alan yarışma, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Bodrum Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde düzenlemeli ve düzenlemesiz olarak gerçekleştirilen yarışmaya, 14 kulüpten 17 ekipte 430 yarışmacı katıldı. THOF Muğla Temsilcisi Sevda Akpınar, AA muhabirine, grup yarışmalarından birine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Yarışmada, gençler düzenlemeli dalda İzmir Border Kulübü, düzenlemesiz dalda İzmir Kahod Kulübü, yıldızlar düzenlemesiz dalda Manisa Lidya Sanat Kulübü, düzenlemelide Muğla Akademi Karya ve Karya Çiçekleri Kulübü, büyükler düzenlemesiz dalda Muğla Ortakent Yahşi Kulübü, düzenlemelide İzmir Egezade Halkoyunları Kulübü, minikler düzenlemesiz ve düzenlemeli dalda İzmir Yaren Halk Dansları Kulübü birinci oldu. Dereceye girenlere, yarışma sonucunda düzenlenen törenle kupaları verildi. AA / Osman Uras - Spor Türkiye Bodrum İzmir Muğla Spor Haberler

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